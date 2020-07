Most akkor Zac Efron elhízott vagy sem?

A High School Musical óta rengeteget változott a sármos . Láthattuk már platinaszőke hajjal, lefogyva, babaarccal, nagy szakállal, totál kigyúrva, kockás Baywatch-hassal, most pedig Down To Earth című filmjében egy kicsit "megemberesedve". Az internet népe két táborra szakadt, az egyik követeli vissza Zac kockahasát, és aputestűnek nyilvánította a színészt, a másik tábor szerint viszont, ha minden apunak ilyen teste lenne, akkor szép hely lenne a világ.

A színész korábban egyszer már beszélt arról, hogy bár ő is imádta magán a 8 kockát, sajnos az olyan szintű szálkásságát, amivel a Baywatchban láthatták a nézők, nem lehet hosszútávon fenntartani, ráadásul nem is túl egészséges.

A kommentelőket azonban nem igazán érdekli Zac kínkeserves szenvedése a brutál kockás hasért, és darabokra szedték a közösségi oldalakon a sztárt. Szerencsére sokan a védelmére keltek, és elmondták a rosszindulatúaknak, hogy az aputest közel sem olyan, mint a színészé.

Több rajongó is állítja, hogy kizárólag azért nyilvánították aputestűnek a szexi sztárt, mert szőrt és szakállat növesztett, sőt, a Twitteren több olyan poszt is elterjedt, ami bemutatja, mit is jelent pontosan az izomra hízás és elapukásodás fogalma.

Azért a színésszel ilyen probléma nincs...

