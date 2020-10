2020 szeptemberében a világnak meg kellett békélnie azzal a ténnyel, hogy nak új barátnője van, miután kézen fogva fényképezték le a párt a paparazzik. A lesifotók láttán nem is volt kérdés, hogy a színészt és Vanessa Valladares-t gyengébb szálak fűzik egymáshoz, ám hogy ennyire komoly a dolog, azt senki sem gondolta.

Most ugorjunk alig több mint egy hónapot előrébb, mikor is egy nagyszabású bulival ünnepelte meg 33. születésnapját, ahol maga helyett szerelmét ajándékozta meg, méghozzá egy gyűrűvel.

A nem hivatalos lánykérésről a parti néhány részvevője számolt be a lapoknak, a bennfentesek szerint pedig Zac a buli végén adta át a meglepetést Vanessának, és bár a romantikus pillanatot különösebben nem kommentálták, mindenki úgy vette, hogy ez a gyűrű az A GYŰRŰ. Ezen kívül az is kiderült, hogy a párnak már nagyon is komoly terveik vannak a jövővel kapcsolatban, ugyanis hiába vannak csak néhány hónapja együtt, az esküvő és a családalapítás abszolút napirendi pont náluk, ezzel rajongók tömegének szívét törve össze, ez a vonat ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy elment...

De itt van még nekünk Dylan!

