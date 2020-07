t élete során elég sokféle szerepben láthattuk már. Volt romantikus főhös, kigyúrt életmentő és sorozatgyilkos is, most pedig egy egészen új oldalát fogja megmutatni. A színész ugyanis egy izgalmas Netflix-műsor főszerepét vállalta el, ám ezúttal minden teljesen valódi lesz benne! A Down to Earth lényegében egy környezetvédelmi dokumentumfilm, keverve egy élménybeszámolóval, amiben néhányan útnak indulnak a világban, hogy jókat egyenek, és közben a Föld megmentéséről is tanulnak.

A komoly témák mellett persze a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektetnek, ezt a frissen bemutatott legelső előzetes is jól ábrázolja. Úgyhogy ezúttal nem csak a -rajongóknak érdemes megnézni a sorozatot, hanem mindenkinek, akit érdekelnek a világ kultúrái és a természetvédelem!

Nézd meg te is az első előzetest:

A színész számára már ez az utazós sorozat is nagy váltás korábbi munkáihoz képest, de élete is jelentősen átalakult az utóbbi hónapokban. Egy ideje már ugyanis titokban Ausztráliában él, feltehetőleg egy mesés tengerparti házban, ahol tökéletesen eleget tudott tenni a távolságtartásnak a koronavírus idején. Hogy meddig marad ott, nem tudni, de az biztos, hogy ezen a gyönyörű helyen jól érzi magát!

