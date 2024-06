Változik a világ: így ismerkednek most a Z-generációs fiatalok

Ahogy változik a világ, a technológia és a felfogásunk, úgy változnak a randiszokásaink is. Míg a szüleink idejében nem volt internet és senki sem ismerkedett randiappokon, úgy az Y-generációsok körében már természetes, hogy sokan a Tinderen vagy Facebook társkeresőn keresik az Igazit. De mi a helyzet a Z-generációval? Nem titok, hogy számos téren eltérnek az őket megelőző generációtól, például egészen más a munkával való viszonyuk is.

Ezekután nem meglepő, hogy a párkeresési szokásaik is merőben eltérőek. Pedig ők az első olyan generáció, akiknek mindig elérhető volt a net és az okostelefon, így azt gondolnánk, ők azok, akik a leginkább használják a netes ismerkedési felületeket. Ám szakértők megfigyelték, hogy ez a korosztály (akik 18-27 év között vannak) egyre kevésbé hisznek a randiappokban, sőt, sokan még sosem használták őket.

Egy 2023-as statisztika szerint az USA-ban a randiappok felhasználóinak 61%-a Y-generációs, és csak 26% tartozik a Z-k közé. De miért van ez? A felmérés szerint a fiatalabb generáció sokkal rosszabbul viseli a netes elutasítást, semmiképp sem akarnak kínos helyzetbe kerülni, ezért inkább nem is adnak esélyt a randiappoknak. Pláne, hogy mások negatív tapasztalataiból tanulnak, és mivel sokfelől azt hallani, hogy a neten sok csalódás éri az embereket, így ők ki sem próbálják.

A Z-generációsok ráadásul az appokkal szemben is kritikusabbak, nem véletlen, hogy nagyon sok olyan alkalmazás van, amit az első hónapban törölnek is, mert nem érdekli őket eléggé. Ez a generáció sokkal inkább fókuszál önmaga megismerésére, és inkább a személyes találkozásokat részesítik előnyben. Ők elsősorban baráti körben ismerkednek, házibuliban vagy iskolai rendezvényeken, ahol a saját érdeklődési körükbe tartozó személyek veszik körül őket. Ez számukra kevésbé stresszes, mint a netes ismerkedés, hiszen így sokkal valószínűbb, hogy olyan személlyel kezdenek randizni, akivel több közös pontjuk is van.

