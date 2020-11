A Netflix legújabb posztja a te napodat is bearanyozza!

Már azt hittük, Penn Badgley legemlékezetesebb szerepe a Gossip Girl marad, amikor berobbant a You című sorozat a Netflixen. A színész bebizonyította, hogy Joe Goldberg szerepét neki találták ki, a hatalmas nézősereg pedig egyetértett vele, így elkerülhetetlen volt, hogy készüljön az első évad után egy újabb. Majd még egy. A sorozat harmadik évada ugyanis már régóta biztos volt, de most kiderült, hogy megkezdődtek a forgatások is.

A Netflix kiposztolt egy képet az Instagramra, amin Penn Badgley maszkot visel, ám ez a maszk a férfi egyik gyakori mondatát viseli magán. Ezzel utalva arra, hogy jó hírük van, a 3. évad forgatása hivatalosan megkezdődött!

Mindig tartsd a 2 méter távolságot Joe Goldbergtől. A You 3. évadán folytatjuk a munkálatokat.

A You 3. évadát sokáig titokban tartották a készítők (vagy legalábbis tartották volna, hiszen Penn Badgley egy interjúban elszólta magát), épp ezért túl sok részletet a cselekményről nem tudni. Annyi biztos, hogy ezúttal is 10 epizódot kapunk, Joe mellett pedig Love (Victoria Pedretti) is visszatér természetesen. Noha úton van első gyerekük, és leköltöztek egy csinos kis kertes házba, Joe és Love kapcsolata nem lesz kiegyensúlyozott, amiről egy harmadik fél feltűnése is tenni fog. Hogy ki az a titokzatos szomszéd, csak a sorozatból derül majd ki.

A stábhoz viszont több új színész is csatlakozott. Shalita Grant egy influenszer anyukát alakít majd, aki csak látszólag kedves és aranyos Love-val, Scott Speedman pedig egy távolságtartó, titokzatos férjet játszik, akiről nehéz eldönteni, hogy mi járhat a fejében. Hogy mikor mutatják be az új évadot, sajnos egyelőre nincs bejelentve, de néhány hónapot még biztosan várnunk kell rá!

