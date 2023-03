„Idén leszek 30, de még sosem éreztem magam ilyen öregnek: a TikTok az oka”

„Nagyon sok vita folyik arról az interneten, ki számít Y-generációsnak és ki Z-generációsnak. Utóbbi 1996-ban kezdődik vagy inkább 1997-ben? Nos, szerintem én akaratlanul is megtaláltam erre a sokakat foglalkoztató kérdésre a választ, amikor 1993-as születésűként megpróbáltam Tik-Tok videót készíteni. Eleve nyakamon van a 30. születésnapom, de hadd mondjam el, sosem éreztem magam öregebbnek, mint akkor, amikor ezzel a Z-generációs appal próbálkoztam” – kezdte beszámolóját Hannah Orenstein, majd azzal folytatta, hogy megosztotta, milyen tapasztalatokat szerzett ezen a platformon.

Y-generáció a Tik-Tok-on

„Amikor először próbálkoztam a Tik-Tok videó készítéssel, gyakorlatilag pánikba estem, utána pedig meglepődtem magamon, mert egészen addig azt hittem, teljesen jól bánok a közösségi médiával. Főiskolás koromban még kékpipás, vagyis hitelesített oldalaim voltak a mindenféle kisvállalkozásomnak és pénzkereseti próbálkozásomnak, olykor még influenszerkedésre is felkértek, így reklámoztam ezt-azt a posztjaimban. Amikor azonban a Tik-Tok-ra néztem, úgy éreztem, ennek totál semmi értelme.

Amit pedig megtanultam az applikáció segítségével: hogyan készítsek zöldhátteret a videókhoz, hogyan használjam a filtereket, hol találjam meg őket, hogyan szinkronizáljam a videoklipjeimet a zenékkel, illetve hogyan forgassak újra egy jelenetet úgy, hogy a többi nem vész el, valamint azt, hogyan fogadjam el kétségbeesés nélkül azt a tényt, hogy minden bizonnyal öregszem.

Még a hashtagek is kiborítottak, mi a fene például az, hogy #DoritosTriangleTryout? Ekkor eszembe jutott a drága nagymamám, aki 1923-ban született és egyszerűen nem fért a fejébe, miért jó az, ha egeret használunk a számítógéphez, nem bírta megtanulni. Mivel író is vagyok és fontos számomra, hogy a megjelent könyveimet online reklámozzam, azt éreztem, nem szabad feladnom. Szóval neki álltam és a Google segítségével lassan – lefordítottam - a Tik-Tok-ot a saját nyelvemre és megtanultam.

Ennek ellenére, bármit is tettem ott közzé, mindig nagyon cikinek éreztem, ráadásul iszonyú időigényes volt. Felvettem egy asszisztenst, hogy figyelje nekem a trendeket, de képtelen voltam megcsinálni azokat a típusú videókat, amiket ő ajánlott. Ezután egy évre feladtam.

Most, amikor újrakezdtem, csak szórakozásból csináltam, próbálgattam a filtereket, nem feszültem azon, milyen tartalmat gyártsak, így pedig elkezdtem beleszeretni és rájöttem, nem is olyan nehéz ez a dolog!” – osztotta meg olvasóival a fiatal nő.

