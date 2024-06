Will Smith titokban belógott a legújabb Bad Boys film vetítésére: A rajongók nem tértek magukhoz a moziteremben - VIDEÓ

Szinte belénk égett, ahogy magából kikelve ment oda a gála műsorvezetőjéhez és képelte fel élőadásban, majd percekkel később átvette élete első Oscar-díját is. Sajnos azonban szakmai élete csúcsa egyben a legnagyobb bukása is lett. Bár bocsánatot kért, sokan az akkori orosz-ukrán háború kirobbanását követően majdnem a cancel culture áldozatává tették a színészt. Szerencsére Will igyekezett meghúzni magát, dolgozott és természetesen bocsánatot is kért tettéért. A híres pofon óta pedig eltelt két év, így szépen csendben újra visszakapszkodott a legjobbak közé. Sőt, mi több, nemrég került mozikba a Bad Boys franchise 4. rész, a Mindent vagy többet.

Ő és a film másik főszereplője, Martin Lawrence szorgalmasan promótálták a produkciót, méghozzá annyira, hogy Will maga is beült egy vetítésre, hogy megnézze a nézők reakcióit. A TikTok-ra kikerült videóban látni, hogy a közönség egy emberként nevet a poénokon, és mindenki élvezi a látottakat, a sztár pedig azt, ahogy reagált a nagyérdemű.

A vetítés után egyszerű nézőként kérdezte meg a teremből kilépett embereket, milyen volt a film, akiknek arcára egyszerre ült ki a sokk és a boldogság, hogy kedvencüket élőben láthatják, és még közösen is nézték vele végig a filmet.

híresen kedves és barátságos a rajongókkal, amit ez a bizonyos videó is alátámaszt. De, ha ez nem lett volna elég, még fotókat is készített néhányukkal, és egy tucatnyi kérdésre is válaszolt a jelenlévőknek.

nemcsak a jó dolgokról híres, ahogy sok más sztár sem!

