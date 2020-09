Will Smith felesége a karanténban jött rá: "egyáltalán nem ismerem Willt"

és Jada Pinkett Smith házassága hosszú időkre nyúlik vissza, hiszen már több, mint 23 éve alkotnak egy párt. Azonban kapcsolatuk sosem volt problémamentes: a színésznő például korábban elmesélte, hogy eredetileg hozzá sem akart menni a színészhez, sőt, volt egy időszak, amikor majdnem teljesen széthullott házasságuk.

Mivel mindketten rengeteget dolgoznak, így a hétköznapok során nem tudnak túl sok időt együtt tölteni, ám a házi karantén most felülírta a korábbi beosztásukat. Ennek köszönhetően és Jada Pinkett is otthon maradtak, viszont ez komoly hatással volt kapcsolatukra is. Olyannyira, hogy a színésznő szerint a sok együtt töltött idő ráébresztette, hogy eddig nem is igazán ismerte a férjét, hiába a több, mint 20 év házasság.

Őszinte leszek. Azt hiszem az egyik dolog, amire rájöttem, hogy egyáltalán nem ismerem Willt. Úgy érzem, van egy szint, ameddig eljutsz, aztán az életetek elfoglalttá válik, és létrehozol a fejedben különböző sztorikat, és kapaszkodsz ezekbe a történetekbe, és ezek alapján van egy elképzelésed a partneredről, de valójában nem ő a partnered. - mesélte saját beszélgetős műsorában.

Jada Pinkett elmondta, hogy jelenleg azon dolgozik, hogy az általa kreált történeteken lebontsa, és valóban megismerje -t.

Will és én azt tanuljuk, hogyan legyünk barátok.

