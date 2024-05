Igazi wifigyilkos ez a tárgy, pedig minden háztartásban megtalálható: egy mozdulattal gyorsabbá teheted az interneted!

A rák a világ egyik legrettegettebb és legtöbb áldozattal járó betegsége, a legnagyobb tragédia pedig az, hogy a betegek száma folyamatosan nő. A WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészségtelen, mozgásszegény életmód jelentősen megnöveli ezen betegségek kockázatát. Azonban van egy jó hírünk, ugyanis a zöldségekben, magvakban, gyümölcsökben található lignánok hatásosan csökkentik a tumorokat, és a rákmegelőzésben is kiemelkedő szerepük van. Mutatjuk is, mely ételekben találhatóak meg!