Emlékszel még arra, amikor a 2000-es évek kezdetén mindenki A szökést nézte? A tinimagazinok tele voltak Wentworth Miller és Dominic Purcell posztereivel (na meg persze a hálószobánk falai is), ezért amikor 2017-ben 9 új epizóddal lepték meg a rajongókat, mindenki izgatottan ült a tévé előtt. A készítők mai napig ragaszkodnak a történethez, Dominic Purcell pedig már évek óta beszél arról, hogy jön a hatodik évad is. Hogy mikor, azt nem tudni, ugyanis az első bejelentés óta már 3 év telt el.

Azonban most könnyen lehet, hogy nem is lesz 6. évad; vagy legalábbis messze nem olyan, mint amire számítottunk. A szökés egyik sztárja, Wentworth Miller ugyanis az Instagramon árulta el, hogy eléggé kiborult a sok negatív beszólástól, amit az utóbbi időszakban kapott, és ezek hatására a sorozatból is kilépett.

"Ez a kedvenc Instagram profilom", valaki írta nekem egy posztomra reagálva. Köszönöm. Szeretném, hogy tudjátok, láttam. Látom a pozitív kommenteket és üzeneteket (legalábbis a többségét). Érzelmes. Támogató. Hálás vagyok értük.



Nyilván vannak kommentek és üzenetek, amiket kevésbé értékelek. Kik ezek az emberek? Az én oldalamon? Milyen maradi, kőkorszaki értékekkel rendelkező országból másztak elő? Az USA-ból esetleg?



Nem fogok eltűnni (túl sok király dolog van, amit posztolhatok). A kommentelési lehetőséget viszont lehet, hogy megszüntetem. [...]



Egy ehhez kapcsolódó jegyzet... Kiléptem. A szökésből. Hivatalosan. Nem a közösségi média miatt (noha ez áll a probléma középpontjában), egyszerűen csak nem akarok többé heteroszexuális karaktert játszani. Az ő történetük már el lett mondva (újra és újra). Úgyhogy. Nincs többé Michael. Ha rajongója voltál a sorozatnak, és reméltél új évadokat... megértem, hogy ez csalódást okoz. Sajnálom. Ha ideges vagy és zavar, hogy beleszerettél egy képzeletbeli hetero karakterbe, akit egy valódi meleg férfi játszik... az a te dolgod.

Wentworth Millert mélyen bántja, hogy sokan támadják a posztjait, amelyekben ő nyilvánosan felvállalja, hogy saját neméhez vonzódik. Nem akarja, hogy azok a frissen coming outolt fiatalok, akik rátalálnak a profiljára, ezt a sok negatív üzenetet lássák, ezért a kommentelési lehetőséget valószínűleg le is tiltja hamarosan.

Ennek kapcsán jelentette be, hogy A szökést sem folytatja, mert nem akar többé heteroszexuális karaktereket alakítani; mostantól csakis olyan szerepeket vállal el, ahol homoszexuális férfi lehet.

Bejelentésére rengeteg támogató komment érkezett, sőt, Dominic Purcell, A szökés másik főszereplője is írt neki.

Jót szórakoztunk, haver. Micsoda utazás volt. Teljesen támogatom és megértem az indokaidat. Örülök, hogy meghoztad ezt a döntést az egészségedért és a saját igazadért. Posztolj továbbra is. Szeretlek testvérem!

Noha Dominic Purcell mindig nagyon lelkesen állt a 6. évadhoz, kollégája bejegyzését látva maximálisan megérti őt, és támogatja döntésében. Jelenleg nincs infó arról, hogy folytatják-e Wentworth Miller nélkül, de könnyen lehet, hogy a felmondásával a készítők is elengedik a projektet.

Te mit gondolsz? Örülnél egy új Szökés-évadnak Wentworth Miller nélkül? Igen, ha más karakterekre fókuszálnak, szerintem lehetne folytatni. Nem, ő volt az egyik főszereplő, nélküle nem lenne ugyanolyan.

