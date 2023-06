Nemes célt tűz ki a Waterdrop az óceánok világnapja alkalmából

Június 8. az óceánok világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, és az emberek felelősségére azok megóvásában, helyreállításában. Az óceánok és tengerek a Föld felszínének 70%-át teszik ki. Az élőhelyek 95 százaléka a tengerekhez kötődik, és közel 2 millió fajnak adnak otthont. Földünk tüdeje, hiszen az általunk belélegzett oxigén felét a tengeri növények biztosítják, a keletkezett szén-dioxid negyedét pedig elnyelik. Több mint egymilliárd ember számára biztosítanak megélhetést, több mint 3 milliárd ember számára pedig táplálékot. A globális felmelegedés, a túlhalászat, a zajszennyezés, a műanyagszennyezés és más emberi beavatkozások mára a korallzátonyok felének pusztulásához, a nagy halfajok 90 százalékának megsemmisüléséhez és több ezer faj fennmaradásának veszélyeztetéséhez vezettek.

forrás: Waterdrop

A felelősségteljes vízfogyasztás népszerűsítése és a műanyag hulladék csökkentése mellett elkötelezett Waterdrop a különleges nap alkalmából limitált kiadású Ocean fantázianevű kulaccsal kívánja felhívni a figyelmet az élővizek fontosságára. A karc- és hőálló boroszilikát üvegből készült kulacsra festett tengeri élőlények szinte életre kelnek, ahogy a víz mozog a palackban. A kulacs neoprén védőtokkal és számozott kupakkal rendelkezik.

A Microdrink kóstolókészlettel elérhető Ocean palackhoz 18 darab Microdrink üdítőkocka párosul, hatféle ízesítésben.

A Waterdrop a limitált kiadással egy nemes célt is támogat. A vállalat a People in Need szervezettel együttműködve minden értékesített Ocean üvegkulacs árának 10%-át ivóvízkutak építésére fordítja a harmadik világ ivóvízhiánnyal küszködő országaiban.

Az Ocean kulacs június 8-tól a készlet erejéig elérhető a Waterdrop és a Notino webáruházakban, kizárólag a közép- és kelet-európai régióban.

