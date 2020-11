Wait, what?! - Megtaláltuk a Tinder legtrashebb profiljait

A waitwhatterek közül van, aki még sosem próbálta a Tindert, akad olyan is, aki a barátaiét pörgeti néha, és olyan is, aki volt, hogy már randizott onnan. Egy biztos: most mindegyikük megláthatja, milyen profilok Az adás sztárvendége, Dudás Miki kajakozó volt, aki néhány igazán arcpirító randi sztorit is megosztott.

Ezer fajta fura és vicces bemutatkozás létezik a Tinderen, az új részben pedig összeszedtük a legklasszikusabb fajtákat. A Nyerő Páros versenyzője hozta a megszokott vicces formáját, és a waitwhatterek sem fogták vissza a véleményüket a társkeresős profilokról.

Ha hiszed, ha nem, még Palvin Barbi is feltűnik valamilyen formában a videóban.

Csekkold le a Wait, what?! legújabb adását!

