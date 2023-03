A divat körforgására sok minden hatással van, mint például az aktuálisan felkapott sorozatokban és filmekben megjelenő konkrét stílusirányzatok. Nemrég még mindenki olyan színesen akart öltözködni, mint az Emily Párizsban főszereplője, vagy olyan stílusosan, mint a francia barátnő bőrébe bújó Camille Razat. Most pedig már teljesen más szelek fújnak: előtérbe kerültek a ’70-es évek, ami a Daisy Jones & The Six című sorozatnak hála ütötte fel újra a fejét. A sorozat középpontjában Daisy Jones áll, aki a The Six nevű zenekarral együttműködve elképesztő sikerre tesz szert, ám a feszültség hamar kiütközik a tagok között. A fiktív sikertörténet a ’70-es években játszódik, a korhű stílust pedig olyan jól hozza, hogy az ember kedvet kap a harangszárú nadrág és a bohém stílusú „hippi ruhák” viseléséhez. Nem csoda, hogy a divattervezők is felfigyeltek erre, mutatjuk is a kedvenc darabjainkat, amiket bátran viselhetsz akár az alábbi összeállításokban.

Inspirálódj kedvedre!

A már említett harangszárú farmer az a típusú nadrág, aminek a térd alatti része szinte annyira szélesre bővül, mint egy harang, míg a térd környékén a legszűkebb. Persze ennek is vannak modernizált, kicsit kevésbé bővülő változatai. Egy egyszerű felsővel és egy hajba kötött kis kendővel tökéletesen hozza a ’70-es évekbeli életérzést.

A sorozatban:

Pár évtizeddel ezelőtt imádták a lenge öltözetet, főleg a hippik, akiknek a mozgalma épp a ’70-es években virágzott. Bohém stílus, aszimmetrikus szabások és sok-sok virágminta jellemezte a nők öltözködését, míg a férfiak gyakran farmerben, pólóban és vászoncipőben jelentek meg, vagy csupán egy szál nadrágban léptek ki az utcára. Ha szereted a laza darabokat, válassz harangujjú blúzt, ami garantáltan visszarepít a ’70-es évekbe.

A sorozatban:

Nem csupán a sorozatnak köszönhető, hogy egy ideje megint nagyon trendinek számítanak a platformos cipők: míg télen az extra magasítással ellátott bakancsok, a tavaszi-nyári időszakban a platformos magas sarkú cipők lesznek porondon. A megszokott fazon mellett a szögletes megoldások is megjelennek. Viseld a kedvenc virágmintás felsőddel a romantikus végeredményért.

A sorozatban:

Mivel még előttünk áll a tavasz, ezért a rétegekre is gondolni kell. Az 1970-es években szinte mindenki motoros bőrdzsekit viselt, ami akkoriban elég nehéz darabnak számított. A trend a mai napig velünk maradt, a réteg viszont egyre vékonyabbá vált, sőt ma már vegán és ökobőr kabát közül is választhatunk. A maszkulin vibe-ot viszont érdemes ellensúlyozni egy szoknyával.

A sorozatban:

