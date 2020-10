6 trend, ami visszatér, de a divatguruk nem túl boldogak tőle

Egyes trendek néhány év kihagyással térnek vissza a köztudatba, másikaknak évtizedek kellenek, mire ismét felfedezik őket. 2020-ban és 2021-ben több olyan elfeledett kedvenc kerül elő, amire nem számítottál volna, de a stílusguruk szerint azért jobb, ha kétszer is meggondolod, hogy sodródsz-e az árral.

Mullet haj

Azt hittük, a '90-es évek végével a mullet hajnak is vége lesz, azonban idén egyre több híresség vállalta be: Maisie Williams, Cara Delevingne, Rihanna és Miley Cyrus ilyenre nyíratták tincseiket, utánuk természetesen a rajongók is beszálltak. Azonban jobb, ha tudod, mielőtt kipróbálod: lehet, hogy meg fogod bánni.

Kockaorrú cipő

A '90-es évek kényelmetlen, ám nagyon kedvelt fazonja volt a kocka orrú cipő, papucs, bakancs és szandál, és a hegyes vagy kerek cipők kedvelőinek bánatára idén ismét ezek uralják a terepet - jobb, ha megszokod.

Kardigán - alatta semmi

Emlékszel még, milyen menő volt kb. 15 éve úgy hordani a gombos kardigánodat, hogy nincs alatta semmi, úgy, hogy a hasad is kicsit kivillanjon? Sajnos idén is divatos ez a viselet, és figyelmeztetünk, nem igazán teszel jót vele a vesédnek.

Baby haj

A dupla copfos hajviseletet az Insta-guruk szerint idén érdemes kipróbálod, hiszen óriási divat egész évben, a fodrászok szerint viszont nem baj, ha az ilyesmit inkább meghagyod a gyerekeknek, hiszen ők azok, akiknek ez valóban jól áll.

Kilátszó, kilógó melltartók

Fontos, hogy mindig szép és igényes melltartó legyen rajtad, azonban nem kell feltétlenül közszemlére is tenni. A visszatérő "látható melltartó" trend ezzel szembemegy, ugyanis ahogy Gwen Stefani megmutatta a 2000-es évek eléjén, hogy mi van a felsője alatt, úgy mostanában is egyre menőbb átlátszó, áttetsző vagy melltartót villantóan kivágott felsőket hordani. Rád bízzuk, de még mindig nem kifinomult ez a vonal.

forrás: Getty Images/Ada Houghton/Contributor Ez a fajta melltartó villantás az új trend.

Vasalt frufru

Fogadjunk, hogy neked is volt szögegyenesre vasalt frufrud, vagy ha nem is frufrud, akkor azért kiegyenesítetted az arcod melletti részt, úgy, hogy a többi rész hullámosan maradt, vagy épp egyenesen, csak nem lapítottad annyira le, mint az arcot keretező hajat? Nos, ha akarod, ismét előveheted ezt a tudásodat, hiszen bár keveseknek áll jól, az arc mellett lógó, nagyon kivasalt haj megint divatos.

forrás: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/Contributor Emlékszel még ezekre a sérókra korábbról?

