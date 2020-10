16 tiszta év után visszaestem, jelentette be Dax Shepard színész a napokban a podcastjának egyik friss adásában. Shepard, aki Kristen Bell színésznő férjeként is ismert, fiatal korában alkohol- és drogproblémákkal küzdött, majd 2012-ben, egy motorbaleset után fájdalomcsillapítókat szedett, méghozzá a kelleténél többet. Most, 8 évvel később ismét volt egy motorbalesete, aminek következtében eltörte a kezét. Az orvos által felírt fájdalomcsillapítók helyett recept nélkül kaphatókat kezdett beszerezni, és ezekből jóval többet szedett be, mint kellett volna.

„Tudtam, hogy ez a mennyiség kemény elvonási tüneteket fog okozni. Nagyon magányosnak éreztem magam, mint akinek óriási titok nyomja a vállát” – mondta a podcastban. Néhány héttel később színt vallott a feleségének és átadta neki a fájdalomcsillapítókat.

Hírességek, akiknek csak megszületniük volt nehéz bűnösélvezet Nem érdekel Elolvasom

Ezek a gyógyszerek, bár legálisak, nagyon is veszélyesek lehetnek olyan emberek számára is, akik akár évek óta nem nyúltak drogokhoz vagy alkoholhoz.

Most bemutatjuk öt további híres ember hasonló küzdelmét, kattints a galériára:

Galéria / 5 kép Híres emberek, akik beismerték, hogy visszaestek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria