Ez lesz a 2023-as nyár egyik legmegosztóbb trendje: visszatér nagyanyáink kedvenc cipője!

A vintage darabok között mindig találni olyan örökérvényű kincseket, melyekben minden megvan ahhoz, hogy az adott szezon adottságaihoz a lehető legkisebb erőfeszítés nélkül tudjanak igazodni, és mindez még izgalmasabban tud működni, ha egy cipőről van szó. A tervező folyamatosan úgy alakítgatják át a rendelkezésükre álló klasszikus ötleteket, hogy ne veszítsenek egy kicsit sem a régmúlt időkből hozott bájukból, mégis részben magukon hordozzák a modern kor szülte trendigényeket is. Így került újra előtérbe a slingback!

A meleg időkre szánt, kimondottan szépen bővülő cipőválasztékban most ismét felfedeztünk ezt a darabot, amit egyébként könnyen ismerős lehet már neked a nagymamád, vagy éppen az anyukád gardróbjából is. Az elől zárt, hátul nyitott slingback cipők a szandálok és az elegáns magas sarkú darabok találkozásából jöttek létre, és komolyabb túlgondolások nélkül tudnak is alkalmazkodni a mindennapjaink színes programjaihoz.

Te is élnéd ezt az egyedi, komfortos cipőtrendet? Galériánkra kattintva találhatsz pár nagyon szuper darabot!

