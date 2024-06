Dobj el mindent: Vilmos herceg a gyerekeivel együtt bulizott Taylor Swift koncertjén - FOTÓ

Vilmos herceg június 21-én töltötte be a negyvenkettőt – és nem is akárhogyan ünnepelte meg ezt! Éppen a brit trónörökös születésnapján érkezett el Eras Tour elnevezésű turnéjának londoni állomása, márpedig Vilmos köztudottan rajong az énekesnőért, mivel évekkel korábban együtt énekelt vele a színpadon egy hivatalos rendezvényen. Szóval Wales hercege is részt vett a pénteki koncerten, és a felvételek szerint hatalmasa bulizott.

Méghozzá gyermekeivel együtt, ugyanis György és Sarolta biztosan vele bulizott a Wembley Stadiumban, de ha hihetünk a híreknek, még Lajos herceg is csatlakozott hozzájuk, felesége, Katalin hercegné viszont otthon maradhatott pihenni, hiszen ahogyan arról nyíltan beszélt is, egyelőre továbbra is lábadozik, gyógyulnia kell.

A többszörös Grammy-díjas énekesnő fotója amúgy nemcsak azért különleges, mert a királyi család tagjai amúgy (szinte) senkivel nem állnak meg szelfizni, hanem azért is, mert ez az első olyan kép, melyet feltöltött a közösségi oldalaira párjáról, Travis Kelce-ről.

A sportoló egyébként bátyjával, Jasonnal, és sógornőjével, Kylie Kelce-vel érkezett barátnője fellépésére. De felbukkant a közönségben A Bridgerton család sztárja, Nicola Coughlin, Taylor BFF-je, Cara Delevingne és Salma Hayek is. Sőt, Anna brit királyi hercegnő lánya, Zara és férje, Mike Tindall is ott voltak a brit királyi családból!

