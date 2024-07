Ezzel a nővel akart összejönni Vilmos herceg, amikor Katalin hercegnével szakításban voltak

Vilmos herceg és Katalin hercegné sok-sok évvel ezelőtt, még az egyetemi tanulmányaik idején ismerkedtek meg egymással 2001-ben. Kezdetben csak barátok voltak, 2004-ben szerettek egymásba, nagyjából ekkor kezdték el nyilvánosan is felvállalni szerelmüket. Állítólag a herceg egy divatbemutató alkalmával zúgott bele Katalin hercegnébe, aki akkor a modellek között szerepelt, megmutatva kecses, törékeny, nőies alakját. Úgy tűnt, boldogabbak nem is lehetnének együtt, azonban 2007-ben váratlanul szakítottak, amin egy egész világ ledöbbent. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy szétmentek, megtörtént ez már a kapcsolatuk elején is, 2004-ben…

Vele akart randizni Vilmos herceg, amikor szakított Katalin hercegnével

2004-ben tehát egy rövidke időre külön vált Vilmos herceg és Katalin hercegné, utóbbi bánatában Írországba menekült, míg előbbi Görögországba ruccant ki, hogy elfelejtse szerelmi bánatát. A leendő királynak ez akkor olyan jól sikerült, hogy az a hír járja, szerelmes lett egy időre valaki másba. A titokzatos hölgy nem volt más, mint Harry herceg exének, Cressida Bonas-nak a féltestvére, Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe.

„Vilmos herceg teljesen belezúgott Isabellába ezen az úton, vele akart lenni, többször kérte azon a nyáron, legyen a barátnője. Azonban Isa, aki amúgy szingli volt, lepattintotta, mert úgy érezte, a herceggel való kapcsolat károsan hatna a karrierjére” – nyilatkozta az ügyben a lapoknak névtelenül egy ismerősük.

Miután hazautazott, Vilmos hercegnek sikerült egy kicsit lehűtenie magát és átgondolta a dolgokat, azt, hogy kire vágyik igazán. Így történt, hogy hamarosan megkereste Katalin hercegnét és kérlelte, adjon még egy esélyt. Szerencséje volt, a hercegné nagyon szerette, ezért visszafogadta őt. Ahogyan az ismert, ezután 2007-ben újabb szakítás jött, ennek elmondásuk szerint az volt az oka, hogy túl fiatalok voltak, úgy érezték, még nem sikerült eleget élniük és tapasztalniuk. Eljegyzésükre 2010-ben került sor, 2011-ben házasodtak össze, 2013-ban megszületett első gyermekük, György herceg, majd 2015-ben egyetlen kislányuk, Sarolta hercegnő, 2018-ban pedig legkisebb csemetéjük, Lajos herceg. Isabella 2013 óta van férjnél, egy gyermeke született.

Szerencsére Katalin és Vilmos azóta is boldog házasságban élnek. Ha kíváncsi vagy a legszebb pillanataikra, akkor katt a galériára!

Galéria / 13 kép Katalin és Vilmos 13 legromantikusabb pillanata, amitől az egész világ meghatódott Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria