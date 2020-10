Emlékszel még a 2019-es karácsonyi fotóra, amin ott mosolyog II. Erzsébet királynő, Károly herceg, Vilmos herceg és a kis György herceg? Harry herceg azonban határozottan hiányzik a családi fotóról, és ez persze nem véletlen.

A királyi szakértő szerint Vilmos herceg alakította így ezt a fotózást, ezzel szeretett volna ugyanis üzenni az öccsének azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen helyet is foglal el a családban. És hol volt mindeközben Harry? A herceg és Meghan éppen Kanadában töltötte a karácsonyt Meghan édesanyjával, a palotában pedig nem is csináltak lelkiismereti kérdést abból, hogy Harry nem lehet ott velük (akkor már amúgy is állt a fesztó azért, hogy nem töltik Angliában az ünnepeket). Noha fontos megjegyezni azt is, hogy akkor még határozottan a királyi család egyik első számú tagja volt, arról nem is beszélve, hogy bár messze van a listán, de attól még trónörökös.

Egy új portréval köszönti az új évtizedet a királynő, Wales hercege, Cambridge hercege és György herceg. Minden követőnknek boldog 2020-as évet kívánunk!

A palota bennfentesei szerint a fotózás alapötlete Károly hercegtől származott, aki így akarta demonstrálni, hogy „csökken a monarchia”, Vilmos herceg pedig határozottan támogatta ezt a döntést és mindenben apja szolgálatára volt. Minden bizonnyal akkor még ők sem gondolták volna, hogy többek között ez a fotó is az utolsó cseppek egyik az érzékeny lelkű Harry életének poharában. Nem sokkal később ugyanis Harry megtette azt a bizonyos lépést, ami azóta már történelem…

Úgy tűnik, hogy a királyi szakértő, Robert Lacey az új könyvében sok-sok titokról lerántja még a leplet!

