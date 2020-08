Pénzleső lenne? Nyilvánosan ment neki Victoria Beckhamnek az X-Faktor atyja

Bár most a világ nagy része lelassult, a sztárbotrányok ilyenkor sem csillapodnak. És ha már itt tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy a Beckham-családnak most a szokásosnál is több jut ki ezekből. Először azzal kerültek a sajtó középpontjába, hogy szomszédaik rosszallását váltották ki a karantén alatt, most pedig be Simon Cowell, az az X-Faktor kitalálója állt bele, méghozzá elég keményen.

Simonnál az vágta ki a biztosítékot, hogy megtudta, is igénybe kívánja venni divatháza számára azt az az angol kormány által felajánlott segélyt, ami a vállalkozásokat segíti a koronavírus-járvány idején.

forrás: GettyImages

Az egyébként már az év eleje óta nem titok, hogy a sztár nevét fémjelző, és irányítása alatt működő divatház 2019-ben 12 millió fontos veszteséget könyvelhetett el, és Victoria a 2020-as évre komoly megszorításokat vezetett be.

Hogy mi? Victoria Beckham ezzel próbál most spórolni, hogy elkerülje a teljes csődöt Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Erre jött rá a koronavírus-járvány, ami nyilvánvalóan a divatipart is hosszú időre jégre tette, ám Simon mégis úgy gondolja, nem helyes, hogy egy olyan világsztár, mint Victoria, állami pénzt fogadjon el, ezzel elvéve a lehetőséget a civil emberektől.

És ezt láttad már?

Galéria / 7 kép Híres emberek, akik a koronavírus miatt adományoztak óriási összegeket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria