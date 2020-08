Victoria Beckham újra ezerrel babázik

Rég volt már, mikor utoljára babázhatott, és úgy tűnik, ez az időszak nagyon is hiányzik neki. A négy csodás Beckham-csemete ugyanis már távolról sem nevezhető kicsinek, hiszen Victoria és David első szülött fia, Brooklyn már 21 éves, sőt nemsokára házasodik, Romeo 17, Cruz 15, és már a legkisebb gyermekük, Harper is elmúlt 9 éves.

Az persze nem is kérdéses, hogy et így is teljesen lefoglalják a gyerekek, főleg, hogy ő és David igazán szigorúan állnak a gyerekneveléshez, ám a most következő szőke herceg olyannyira elrabolta a szívét, hogy nem csodálkoznánk, hogy a 46 éves sztár már alig várná, hogy unokázhasson.

És hogy ki ez a cukiság Harperrel? Hát legkisebb csemetéje, Oscar Ramsay, akinek már most saját Instagram oldala van.

A Beckham-család és Ramsay-ék egyébként régóta jó barátságot ápolnak egymással, olyannyira, hogy Victoria egyik első dolga volt a karantén után, hogy elutazzon a sztárséf birtokára, hogy meglátogassa őket.

