Victoria Beckham kócosan, smink nélkül mutatkozott - Mi pedig imádjuk

A minap sokaknak okozott meglepetést , amikor úgy mutatkozott az utcán, mint minden más átlagos nő, akik épp a délutáni aerobic órájukon végeztek. Az egykor Spice Girls tagot smink nélkül, edzős ruhában, egyszerű, felkontyozott hajjal kaptál lencsevégre. Ezzel persze nincs is semmi baj, csupán esetében nagyon ritkán látni ilyet!

Természetesen itt hozzá kell tenni, hogy az énekesnőből lett divattervező még így is elképesztően jól nézett ki, hiszen annak ellenére, hogy elmúlt 46 éves, az alakja és a bőre is kifogástalan. Vic otthonából, egy gyors kardiózás közben ugrott ki a házuk elé, hogy elköszönjön kislányától, Harper Seventől, akit épp iskolába vitt a sofőrjük.

A róla készült fotók rögtön bejárták a világot, hiszen évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy leszámol a mértéktelen plasztikáztatással és megpróbálja a legtermészetesebb módszerekkel felvenni a harcot az öregedés látható jelei ellen. Bár a képeket elnézve nincs mitől félnie, hiszen épp úgy néz ki, mint a huszonévesek.

Victoria jelenleg minden idejét legidősebb fia, Brooklyn esküvőjének szervezésével tölti, és alig várja, hogy fia szerelmével hivatalosan is legyen még egy lánya.

Ha kíváncsi vagy, mely híres nők lettek sikeresek az üzelti életben is, akkor kattints a galériára!

