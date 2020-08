mindig is nagyon ügyelt arra, hogy makulátlan külsővel jelenjen meg a nyilvánosság előtt, és bizony a közösségi médiában sem látni róla olyan fotót, amin akárcsak egy hajszála is rossz irányba állna. Nemrégiben elárulta, hogy milyen trükköt szokott bevetni az üdébb tekintetért, most pedig azt is megmutatta, hogyan fest smink nélkül, sőt azt is kiderült, hogy meseszép bőrét szeplők tarkítják.

A poszt persze nem volt teljesen önzetlen, ugyanis saját szépségápolási márkájának egy termékét promotálja a fotóval, na de nálunk például totálisan célt ért vele. A termék pedig nem más, mint egy arcszérum, ami 220 euróba kerül ( kb. 75 000 Ft), azonban Magyarországra egyelőre nem szállít a cég. Mindenesetre a 46 éves Victoria minimum tíz évet letagadhatna a legfrissebb fotója alapján, arról nem is beszélve, hogy milyen jól áll neki a természetesség. Hol rejtegette eddig ezt az arcát?

