Elkelt! Vele osztja meg minden este Chris Evans az ágyát

Az ember legjobb barátja! Nincs erősebb kötelék, mint egy gazda és kutya között, ennek pedig Chris Evans és Dodger a tökéletes példája. A színész életében már számos nőnek jutott szerep, de akkor még sosem, mint négylábú társának.

Chris Evans és kutyája a 2017-es, A tehetség című film forgatásán szeretett egymásba, mikor egy jelenet miatt a stábbal egy állatmenhelyre látogattak. A sztárban csak a helyszínen tudatosult, hogy a ketrecekben nem filmes kutyák vannak, hanem tényleg gazdira váró, elárvult négylábúak, ekkor pillantotta meg Dodgert, aki azonnal elfogadta őt. Chris egy percig sem habozott, azonnal magához vette őt, azóta pedig elválaszthatatlanok. Olyannyira, hogy a Bosszúállók vége óta a kedvenc elfoglaltsága az, hogy a Dodgerrel lógjon, és igazi kutyabolondhoz híven napjaikról gyakran posztol is. Chris közösségi oldalai négy téma köré épülnek. Politika, társadalmi kérdések, egy kis munka, és a legfontosabb, Dodger. Most össze is szedtük a legédesebb pillanataikat, közben pedig levontuk a következtetést - ha valaki el akarja nyerni Chris Evans szívét, előbb Dodgert kell megnyernie magának!

Mert az övék az a bizonyos első látásra szerelem!

Azóta pedig elválaszthatatlan barátok.

Dodger már a fogatásokat is jól ismeri.

De jobban szereti, ha kutyának való programokat csinálnak.

És reggelente ő ébred a világ egyik legvágyottabb pasija mellett.

Minden reggel.

Na ki hajtja arra az izmos mellkasra a fejét? Hát Dodger!

És legyen halloween...

Nemzetközi kutyanap...

Valentin nap...

Vagy épp karácsony, Chris mindig vele ünnepel.

Nő legyen a talpán, aki rajta átjut!

Csapj le rá! A novemberi JOY Genleman rovatának sztárja Chris Evans! A színész nemcsak arról mesélt, hogy hogyan élte meg a Bosszúállók körüli felhajtást, hanem azt is, miért döntött úgy, hogy tovább lép. Cikkünkből az is kiderül, mivel tölti most az idejét, ahogy az, milyen tervei vannak a jövőre. Ne hagyd ki!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 11 kép 11 szívmelengető örökbefogadós történet hírességektől Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria