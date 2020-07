10 szuper ruha a nyári napokra magyar tervezők kínálatából, akiket talán még nem is ismertél

Mindig kiemelten fontos volt számunkra a fenntartható divat, a magyar tervezők, képzőművészek, helyi vállalkozások támogatása. Azért hívtuk életre a #vegyélhazait mozgalmat, hogy segítsünk szélesebb körben bemutatni a magyar márkákat és a mögöttük álló alkotókat, emellett felhívjuk a figyelmet a hazai termékek vásárlásának fontosságára, mind fenntarthatósági, mind gazdasági szempontból, támogatva a hazai alkotók hosszú távú, zavartalan működését, fejlődését.

#Vegyélhazait: Top 10 fürdőruha, amit magabiztosan viselhetsz Vegyélhazait Nem érdekel Elolvasom

A tömegtermelésnek persze megvan a maga szerethető, praktikus oldala is, de nem kell mindig hagynod, hogy magával ragadjon a leárazás szele, hiszen a tudatosság és a fenntarthatóság korát éljük, amikor a minőség sokszor bőven ráver a mennyiség mércéjére. Így ha valami egyedibb, hosszútávú darabban gondolkodnál, akkor nem is kérdés, hogy #vegyélhazait, hiszen ezen daraboknak nem csak a gardróbod örül, hanem támogatod az itthoni tervezők munkáját is, akiknek műhelyéből legalább annyi (ha nem több) szuper kreáció kerül ki, mint az egy nyári kalandos fast fashion futószalagjairól!

Kattints tovább galériánkra és mutatunk 10 szemrevaló hazai ruhadarabot idén nyárra!

Galéria / 10 kép #Vegyélhazait: 10 szuper ruha a nyári napokra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

#Vegyélhazait - 3 feltörekvő cipőtervező, aki meg tudja változtatni az életedet Vegyélhazait Nem érdekel Elolvasom