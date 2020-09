Vegyél hazait: 10 őszi darab, amit akár télen is felkaphatsz

Mindig kiemelten fontos volt számunkra a fenntartható divat, a magyar tervezők, képzőművészek, helyi vállalkozások támogatása. Azért hívtuk életre a #vegyélhazait mozgalmat, hogy segítsünk szélesebb körben bemutatni a magyar márkákat és a mögöttük álló alkotókat, emellett felhívjuk a figyelmet a hazai termékek vásárlásának fontosságára, mind fenntarthatósági, mind gazdasági szempontból, támogatva a hazai alkotók hosszú távú, zavartalan működését, fejlődését.

A tudatos vásárlás az őszi ruhatáradban is helyet kaphat! Sok átmeneti darab nem csak anyagának, színeinek, hanem szabásának köszönhetően a téli környezetben is megállja a helyét, hiszen a rétegekben rejlő lehetőségek képesek a szezonok közt is átívelhető megoldásokat nyújtani, ezzel pedig sok terhet és bizonytalansággal teli reggeli készülődésekben tudnak biztos partnerek lenni.

Kattints tovább és mutatunk 10 hazai darabot, amit színétől és anyagától függetlenül nem csak ősszel, hanem akár télen is bátran viselhetsz!

