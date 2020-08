Vége a nyárnak. Na és?

Ahogy azonban telnek a napok, lassan mindenkiben tudatosul; bizony visszavonhatatlanul ősz van, s az is, hogy bár az időjárás csípőssé válik, a reggeleket, estéket köd lengi körül, a természet azonban olyan érzésekkel, illatokkal ajándékoz meg bennünket, melyeket csak ilyenkor élhetünk át. Szóval, ilyenkor sem ajánlott a begubózás, nem kell lemondani a kikapcsolódásról, pláne nem az élményekről. Valljuk be, jól esik kiszakadni a hétköznapok mókuskerekéből, elhagyni a városi betonrengeteget, élvezni az őszi ruhába öltözött természetet, az ajándékba kapott napsütést, a csodás színek és illatok kavalkádját. A természetben ösztönösen lelassítunk, lemondunk az állandó szervezésről, rohanásról, lassabbra vesszük a tempót, egy kis időre megfeledkezünk a kötelező tennivalókról, az időbeosztásról, jó, ha tudatosan rászánunk pár napot a kikapcsolódásra.

Vesd bele magad Te is az őszbe!

Hogy hol kezdd? Mondjuk… a Balaton-felvidéken. Annak pedig egyik kis ékszerdobozában; Tapolcán, amit romantikus hangulat és gyógyító energiák lengnek körül. Ez a bájos kisváros izgalmas látnivalókkal és felejthetetlen élményekkel várja az ide látogató vendégeket. Legkedveltebb látványossága a Tavasbarlang és az egyedülállóan szép Malom-tó. A vízimalom és a fák övezte patakpart, valamint az azt körülölelő hangulatos házak maradandó emlékekkel ajándékoznak meg bárkit, aki itt jár. E gyönyörű város szívében, egy négy hektáros park közepén pedig keresd a város gyógybarlang hálózata felett a Hunguest Hotel Peliont!

Tökéletes őszi páros: Pelion + Te

S ha már mondtuk, mutatjuk is, miért. Saját termálkútból feltörő gyógyhatású víz, több mint 500 nm vízfelület medencéből, prémium minőség, magyar és nemzetközi ízek reggeltől estig, változatos wellness-, sport- és szabadidő eltöltési lehetőség, sőt, képzeljétek, hogy a squash, a tenisz, a röplabda, a vízi gimnasztika mellett egy nem igazán szokványos cross-bike pálya is található a hatalmas parkban, ami garantáltan adrenalin szintet növel. A sport mellett a legkisebbek szórakoztatásáról sem feledkeznek meg, szakképzett személyzet gondoskodik a Pinocchio Club játszóházban a gyerkőcök felejthetetlen kikapcsolódásáról, így a szülőknek is jut idő a wellness kezelések, a sókabin, a szauna szeánszok és a masszázsok jótékony, energizáló hatásait letesztelni.

Ha szívesen lennél ennek a tökéletes őszi párosnak a részese, IDE KATTINTVA gyerekjáték lesz.