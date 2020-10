Még jobban utálják a királyi családban Meghan Markle-t, mint eddig sejtetted

A Battle of the Brothers című botránykönyv hatalmasat megy épp Angliában, ugyanis rengeteg pikáns részlet derül ki a királyi család háza tájáról benne. A mű szerzője, Robert Lacey rengeteg magazinnak adott interjút, hiszen sokan voltak kíváncsiak, honnan merítette információit, ráadásul nyilatkozataiból nem kevés plusz infó is kiderül.

A minap a Sunday Times-nak mondta el, hogy Harry herceg felesége nem csak úgy simán a fejébe vette, hogy nem akar hercegné lenni, és elhagyja Angliát, majd férjével Amerikába költözik, ahol "normális" életet élhet, hanem a királynő és igazából az egész palota barátságtalan viselkedése miatt tette.

Az író állítja, hogy valaki a palotában folyamatosan ellenséges volt vele, gyűlölte, és kölcsönösen bántották egymást nap mint nap verbálisan. Lacey hozzátette, nem érti, az illető miért piszkálta folyton Meghant, hiszen szerinte egy kedves és szeretnivaló nő.

Sajnos nevet nem árult el, de utalt rá, hogy a királynőről vagy Katalin hercegnéről lehetett szó.

Meghan Markle rúzsával üzent a királynőnek Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Azért az tényleg durva, ha tényleg folyton piszkálták és lejáratták a palotában Meghant.

Nézd meg a galériát is!

Galéria / 5 kép Erről árulkodik Harry és Meghan testbeszéde legutóbbi megjelenésükön Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Meghan Markle elárulta, miért volt iszonyú számára a 2019-es év Sztárok Nem érdekel Elolvasom