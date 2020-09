Upsz! Jessie J dalban mesélt világhírű exéről

Jessie J a következő, 6. stúdióalbumán a mal való kapcsolatáról énekel majd. A pár 2018-tól élt se veled-se nélküled kapcsolatban, és állítólag a románc és Channing inspirálta az énekesnőt az új, Simply Be In Love című albumával kapcsolatban.

A The Sun magazinban megjelent a dal szövege is, ami arra enged következtetni, hogy Tatuméknál is az vezetett szakításhoz, mint sok más kapcsolatban: túl gyorsan haladtak...

Korábban az Instagramon is mesélt a rajongüknak arról, hogy talán nem mindig jó, ha fénysebességre kapcsolnak a kapcsolat elindulásakor, az alapokra ugyanis nagy szükség van. A lap szerint ilyen mondatok vannak a dalban, mint

"Mindig a jövőről álmodsz, én meg még a tegnapon agyalok!", vagy "Ahová csak mész, követni akarlak, tegyünk most ígéretet.” Illetve a legárulkodóbb ez a mondat: "Lassíts, kis lépésekben haladjunk, nem kell sehová sietni. Nincs rajtunk nyomás, csak élvezzük a dolgot, ez nem egy verseny, nem kell futnunk. Ha örökre szól, akkor csak szerelmesnek kell lenni!"

Legutóbb májusban, a karantén alatt volt szó róla, hogy együtt vannak, mostanában azonban erről nem szólt a fáma. Az is lehet, hogy ismét megpróbálják majd együtt, pláne, ha Channing meghallja exbarátnője dalban írt "vallomását".

Szerinted jól mutattak együtt?

