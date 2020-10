Egy bizonyos Matthew Hightonnak az (is) a hobbija, hogy híres főcímeket dolgoz fel, stockvideókból, azaz olyan videókból, amelyek korábban, eredetileg reklámcélra lettek leforgatva és vásárolhat meg gyakorlatilag bárki. Érdemes megnézni a videót, a srác ugyanis másodpercre pontosan ugyanolyan videókat vágott be az eredetiek helyére.

Matthew a Californiába jöttem című Will Smith sorozatnak, de például a Kacsameséknek és a Narancsvidéknek is elkészítette a stockvideós változatát. Itt meg is tudjátok nézni őket!

