Az exem újra össze akar jönni velem, elmondjam neki, hogy megcsaltam?

„Három héttel ezelőtt szakítottam a pasimmal, összesen két évig voltunk együtt, de az utóbbi időben már semmi szenvedély nem volt a kapcsolatunkban. Úgy éreztem, még mindig olyanok vagyunk, mint a legjobb barátok, de nem volt meg az a szikra kettőnk között. Mindegy, mivel próbálkoztam, egyszerűen nem tudtam már visszahozni. Egy este lefeküdtem egy másik exemmel, vagyis megcsaltam őt. Nem terveztem el és csak egyszer fordult elő, de éreztem, a kapcsolatunk így már pláne nem menthető meg, ezért mondtam ki végül, hogy itt a vége.

Az utóbbi időben elkezdtem magam újra egy csinos, belevaló szingli lánynak érezni, még egy másik lánnyal is csókolóztam, az exemmel pedig egyetlen szót sem váltottam, csak élveztem az életet. Egészen tegnapig, amíg fel nem hívott és fel nem olvasott egy levelet, amiben azt írta, amit mindig is hallani akartam tőle. Azt írta, felkészül a házasságra, a kapcsolatunk újra izgalmas és szeretetteljes lesz. Azon agyalok, igent mondjak-e egy randira. Illetve azon is, vajon megéri kockáztatni és elmondani neki azt az egy félrelépést?” – írta a Bustle magazin terapeutájának névtelenül egy olvasó.

A pszichológus válasza

„Az első és a legfontosabb, amit szeretnék elmondani neked, és kérlek ne vedd rossz néven, hanem értsd jól, az az, hogy az összeillőség és a jó kapcsolat nem azon a sokat emlegetett szikrán múlik. Nem a szenvedély és a kémia tesz két embert egymásnak valóvá, ez Disney-mese, egyszóval butaság. Egy párkapcsolatnak nem az a feladata, hogy folyamatosan szórakoztasson. Egyébként is, a legtöbb dolog, amiről azt hisszük szenvedély, valójában szorongás. Ilyenkor azon gondolkozol, vajon a másik fog-e annyira szeretni téged, mint te őt, melletted marad-e, stb… Egyszóval félsz és ez bizonyos módon izgalmas, lásd horrorfilmek. Az emberek sokszor összekeverik az aggodalom múlását a szerelem múlásával. Most unalmas? Persze, simán lehet, a szerelem nagyon sokszor unalmas!" - mondta a pszichológus, majd így folytatta:

„Az a helyzet, hogy bármilyen szépet írt az exed, erre tulajdonképpen bárki képes lenne, ettől még az újrakezdett kapcsolat egyáltalán nem lesz mesébe illő. Röviden összefoglalva nem hinném, hogy vissza kéne menned ehhez a sráchoz, pláne, hogy megcsaltad és el sem mondtad neki. Váljatok el egymástól végleg, békében és szeretetben, ez tesz majd a legjobbat!” – írta Sophia Benoit terapeuta.

Ezt olvastad már?

Galéria / 8 kép Ők voltak Vilmos herceg exei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria