Újra összeálltak a Pitch Perfect csillagai: Úgy adták elő Beyoncé slágerét, ahogy eddig senki

A Pitch Perfect csillagai, azaz a The Barden Bellas újra összeállt Beyoncé Love on Top című számának erejéig, hogy pénzt és adományokat gyűjtsenek az UNICEF-nek. A lányokat 2017 óta nem láthattuk együtt, ekkor került ugyanis a mozikba a Pitch Perfect 3. része, ami után bár rebesgették a folytatást, a negyedik rész még a kanyarban sincs.

Rebel Wilson posztja bizonyítja: jöhet a Tökéletes hang 4. része Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A lányok viszont mindig is imádtak együtt dolgozni, vagy pontosabban inkább úgy mondanánk, együtt énekelni, az összhang pedig még akkor is működik közöttük, amikor távol vannak egymástól. Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow, Anna Camp, Hailee Steinfeld, Hana Mae Lee, Chrissie Fit, Shelley Regner, Alexis Knapp és Kelley Jakle ugyanis mind otthonról énekelték fel Beyoncé slágerét a koronavírusra való tekintettel, de az eredmény így is nagyon ütős lett:

A befolyt összeg egyébként teljes egészében az UNICEF-hez kerül, a szervezet pedig most a libanoni katasztrófa áldozatain próbál minden erejével segíteni, különös tekintettel a családokra és gyerekekre.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép 10 csajos film, ami visszahozza a gimis évek hangulatát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria