A 90-es évek gyerekei számtalan menőségre emlékeznek ebből az időszakban, ám valljuk be, a trendek valahogy ekkor még nem igazán érdekeltek minket. Ezért is olyan klassz, hogy a divatban minden ismétli önmagát, az elmúlt évek trendjeiről pedig süt, hogy áthatja őket a 90-es évek hangulata.

Te is ráfüggtél, ugye? Ám ha már azt gondoltad, mindent kimaxoltunk ennek az évtizednek a trendjeiből, és jöhet valami más, akkor szólunk, hogy a 90-es éveknek még nincs vége. Sőt, most kerül csak igazán reflektorfénybe az egyik kulcsdarabja, amire annak idején a sztárcsajok is teljesen ráfüggtek, ez pedig nem más, mint a bőrzakó.

A bőrzakó az új bőrdzseki!

forrás: GettyImages/Ron Galella

forrás: GettyImages/Ron Galella, Ltd.

Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Cindy Crawford - csak néhány név azok közül az A-listás hírességek közül, akik hódoltak a bőrzakó őrületnek. Ebben a darabban pedig az az igazán szuper, hogy elegáns, sportos, és basic szettekben is tökéletesen megállja a helyét, és minden outfitbe visz egy izgalmas csavart. A trendre már a trendszetter ikonok is ráfüggtek, most pedig mutatunk pár menő inspirációt az Instáról is - nézd csak!

