Újabb fejlemények a Mamma mia! harmadik részével kapcsolatban - egyik kedvenc karakterünk már benne van a folytatásban!

Sose hagyjuk abba! Ha ez teljesen nem is igaz a Mammai mia! stábjára, az viszont már szinte biztos, hogy a második rész sikere után jöhet a folytatást. Mindezt Judy Craymer, a Mamma Mia! megalkotója nyilatkozta a hét elején, ezzel felvillanyozva a rajongókat:

A készítő árulta el: jöhet a Mamma Mia! harmadik része is Életmód Nem érdekel Elolvasom

Most pedig a filmek egyik kulcs karaktere, is nyilatkozott a folytatással kapcsolatban, és bár még semmi konkrétat nem árulhat el a harmadik részről, az biztos, hogy ő nagyon is benne lenne a dologban:

Figyelj, szerintem minden egyes szereplő bármikor szívesen igent mondana a filmre, mert imádtunk együtt lógni. Szóval igen, bárcsak lenne egy Mamma Mia 3!

Válaszolta ez a színésznő a napokban, mikor arról kérdezték, mit szól a felröppent hírekhez. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy Amanda Seyfried vállalná a harmadik részt is, bár azért itt tegyük hozzá, hogy korábban Judy szavaiból már kiderült, egyáltalán nem biztos, hogy a most futó szálat szeretnék továbbvinni. A készítők számára annak idején az is fájdalmas döntés volt, hogy -től megváljanak, igaz, azóta a második rész bizonyította, hogy a fiatal Donnát alakító Lily James legalább annyira szerethető karakternek bizonyult, és a múltbéli szálak felelevenítésére legalább annyira kíváncsi a közönség, mint az első részből már jól ismert szereplőkre. Egy biztos, ABBA számból még maradt, szóval hajrá!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 7 kép Fotók a Mamma Mia 2 forgatásának színfalai mögül Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria