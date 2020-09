Újabb fejlemény Naya Rivera halálával kapcsolatban - ez vezetett a tragédiához

Július közepén szörnyű tragédia rázta meg a sztárvilágot. A Glee című sorozat sztárja, bérelt 4 éves gyermekével, Josey-val egy csónakot a Piru tónál, ám néhány órával később egy másik hajó utasai már csak a kisfiút találtak rá, aki épp egyedül szunyókált a tutajban, és nem tudta megmondani, hol van az édesanyja. Az igazságot már akkor is sejteni lehetett, ám a rémálom csak néhány nappal később vált bizonyossá, Naya megfulladt.

Hogy pontosan mi történt, az a mai napig tisztázatlan, ahogy az is, hogy miért távolodott el ennyire a fiától, vagy hogy Josey mikor látta utoljára, illetve, hogy hogyan került egy 4 éves épségben vissza a csónakba. Az ügy viszont most újabb információkkal lett gazdagabb, kiderült ugyanis mi vezethetett a sztár halálához.

Egy orvosszakértő friss jelentése szerint a színész komoly migrénnel küzdött, ami korábban is sokszor megkeserítette az életét, gyakran hányt is a fejfájás okozta szédülés miatt. A toxikológiai jelentéséből viszont más is kiderült. Naya szervezetében amfetamint és diazepámot mutattak ki, vagyis szedett valamilyen szorongásoldó, nyugattó gyógyszert, valamint némi alkoholt is fogyasztott.

