Új kutatás bizonyítja: A citromos víz valójában káros?

Köztudott tény, hogy a citrom C-vitaminban elképesztően gazdag gyümölcs, éppen ezért előszeretettel szokták ajánlani a fogyasztását – például citromos víz formájában. Sőt, sokan indítják a napjaikat ezzel az itallal, mert vannak, akik szerint ezzel könnyebben beindíthatjuk a fogyást. De vigyázz, mert egyáltalán nem biztos, hogy jól teszed, ha rendszeresen beiktatod a reggeljeidbe, ugyanis számos súlyos mellékhatással járhat, ha gyakran iszol belőle.

A szakemberek azt mondják, fogzománc-eróziót, fogszuvasodást is okozhat a citromos víz, ha túlzásba visszük a fogyasztását, hiszen egy erősen savas citrusféléről beszélünk. Vannak olyanok is, akik a citrusfélék miatt különféle gyomor-, bélrendszeri problémákra hajlamosak: savas reflux, hányinger, hányás jelentkezhet náluk. Afták is megjelenhetnek a szájüregben a citromos víz miatt, illetve megnövelheti a szájfekély kialakulásának esélyét, de akár fejfájás, migrén is jelentkezhet a fogyasztása után, ezenkívül a citrom héján számtalan betegségeket kiváltó kórokozó megtelepedhet.

A C-vitaminnak egyébként számtalan jótékony hatása van például a bőrre!

