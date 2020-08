Már megnézheted az Amerikai Pite új részének előzetesét

Totál csajos lesz az Amerikai Pite legfrissebb része. Minden idők legsikeresebb vígjátéksorozatának 8 év kihagyás után érkezik az új epizódja, amelynek már a címe is árulkodó: A csajok szabályai. A főszerepben a közkedvelt Stifler-család fiatal lánytagja, Stephanie Stifler áll, aki barátnőivel keveredik majd hasonló ismerkedési kalandokba, mint az alap szereplőgárda tagjai a kétezres évek elején.

Sajnos Jimről, Finchről, Stiflerről, Ozról és Kevinről nem igazán esik majd szó, hiszen igazából spin-off lesz az új rész, de a készítők szerint hasonlóan vicces és eredeti lesz a lányos pite film is. Nem véletlen, hogy a Netflix meg is vette, és idén ősszel már te is streamelheted.

Az előzetest máris kiadták, hogy még jobban várhasd a filmet.

Csekkold le!

