A rendező elárulta, miért nem szerepel Kristen Stewart és Robert Pattinson az új Alkonyat-filmben

Milliók olvadoztak a világ legromantikusabb vámpíros regényén, majd annak filmes változatán. és Kristen Stewart alakították az Alkonyat filmben a szerelmes vámpír-ember párost, és hatalmas űrt hagytak maguk után, mikor véget értek a filmek.

Úgy tűnt, van még remény, hogy együtt lássák a mozikban az ikonikussá vált duót a rajongók, ugyanis az Alkonyat szerzője újabb könyvet ad ki hamarosan, amelyben Edward szemszögéből meséli el a történetet. A Midnight Sunból film is készülhet, amely ugyanazt a sztorit Edward érzésein át mutatja be, azonban a Pattinson-Stewart felállásban reménykedőknek letörte a lelkesedését, hiszen ő és a filmek rendezője, Catherine Hardwicke is kijelentették, hogy nem lenne jó ötlet ismét őket szerepeltetni.

Bella fejében annyi érzelem volt, és annyira belemásztunk a sztoriba, hogy lehet, hogy egy filmes változat egyáltalán nem is szükséges a másik nézőponthoz. Azonban, ha lesz adaptáció, akkor sem lenne jó ötlet a régi szereplőkkel, mert úgy lenne az igazi, ha a Midnight Sunt teljesen a nulláról, egy új filmként ismernék meg a mostani fiatalok. Plusz valószínűleg Rob és Kristen rá sem érnének. Rob épp Batman, Kristen pedig rengeteg csodás projektben van benne. De persze még ki tudja... - fogalmazott a rendező.

