Jöhet egy kis őrültség? Fejd meg az uborkádat a tökéletes ízélményért!

Sokféle furcsa kihívás, okosság terjedt el az utóbbi időben, de ez a videó sokaknál kicsapta a biztosítékot. Többen ki is próbálták már, valaki cáfolta, de valaki váltig állítja, hogy tényleg működik a módszer. Mi csak annyit mondunk, érdemes kipróbálni, hogy magad tapasztalhasd meg az eredményt!

A TikTokon vált híressé a megosztó videó, amin egy nő szó szerint megfejt egy uborkát. A basicallyperkfect nevű felhasználó sógornőjétől tanulta ezt a módszert, miszerint egy általa sajtszerű anyag kiszedésével sokkal frissebb, kevésbé keserű lesz a növény. A trükk egyáltalán nem bonyolult, csak le kell vágni a végét és az uborkához kell dörzsölni addig, amíg egy ragacsos fehér anyag nem távozik belőle. Íme:

Most viszont rántsuk le a leplet a tudományos hátteréről is, nehogy kétség között maradjon valaki. Az egész jelenség a kukurbitacinnak köszönhető, ami rettentő keserű és mergező is, de csak nagy mennyiségben. Eredetileg a vaduborkák termelték, hogy a kártevőknek ne pusztítsák el a termést, ezt mára már nemesítéssel oldották meg, hogy jóval kevesebb kukurbitacint legyen az uborkánkban. De ha stressz érte keserűbbé válhat, amit pedig hámozással vagy a most megismert fejéssel tudunk megoldani. Már csak azért is érdemes kipróbálni inkább ezt a módszert, mert a hámozással elveszíthetjük az uborka legtáplálóbb részét.

Tudtad? Amellett hogy tele van számunkra értékes tápanyagokkal, vitaminokkal, mint B1, B2, B3, B5, B6 és C vitamin, kalcium, magnézium, foszfor, vas, cink és még sorolhatnánk, külső használatra is roppant jól jöhet. Mivel képes hűteni a vért, ezért csak rá kell helyeznünk a bőrünkön lévő kezelni kívánt részre pép, lé vagy szeletelt formában. Ez lehet bármiféle duzzanat, csípés, napégés vagy a szokásos szemkörnyéki rész regenerálása. Ráadásul B-vitamin tartalma és méregtelenítő hatása miatt a másnaposság ellen is hasznos lehet.

Az uborka víztartalma akár a 97%-ot is elérheti. Ha viszont nem szeretnéd egész nap csak azt rágcsálni a kiszáradás ellen, nézd meg galériánkban milyen ínycsiklandó gyümölcsök közül válogathatsz!

