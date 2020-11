Még mi sem hisszük el! A Tuti gimi főszereplője zöld hajjal mutatja meg magát a The Walking Dead várva várt részében

A hanyatló nézettség miatt kaszát kapott széria, azonban az utolsó évadainak erejééig úgy néz ki odateszi magát, hiszen sok meglepetést és érdekes fordulatot tartogatnak a rajongók számára. Így a jó hír mellett, hogy Daryl és Carol spin-off sorozatot fog kapni, az is igencsak felcsigázta a világot, hogy Negan karakterének sokat emlegetett felesége, Lucille is fel fog tűnni a sorozatban. A szerepet nem más, mint a Negant játszó Jeffrey Dean Morgan felesége, Hilarie Burton kapta. Ezzel pedig sikerült a készítőknek elérnie, hogy még azok is tűkön ülve várják azt a bizonyos epizódot, akik nem tartoztak a széria hűséges nézői közé.

Micsoda hír! Jeffrey Dean Morgan felesége nem akárkit fog alakítani a The Walking Dead epizódjában Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A 37 éves színésznő karakteréről annyit tudni, hogy már nem él, ugyanis rákkal küzdött és akkor hunyt el, amikor kitört a zombiapokalipszis. Ám, hogy szellemként vagy visszaemlékezésként fog-e megjelenni a sorozatban még nem tudni. A 11. évad említett részéről nemrég került ki egy előzetes, amelyben Lucille is feltűnik, méghozzá nem is akármilyen külsővel. A szériához és a karakter előéletéhez hűen kicsit félelmetes lett, ugyanis zöld hajat, karikás szemeket és hideg sminket kapott, amellyel már-már zombi hatását kelti.

A The Walking Dead 2021. február 28-án tér vissza a képernyőre, szóval már nem sok választ el minket, hogy fény derüljön Lucille történetére.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárpárok tűntek fel egymás sorozataiban, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Sztárpárok, akik annyira imádnak együtt dolgozni, hogy egymás sorozataiban is feltűntek már Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria