TÚLSTIMULÁCIÓ - AMI ALÓL NINCS KIBÚVÓ

Immár második alkalommal jelentkezik az Answear.hu divatwebáruház figyelemfelkeltő, mentális egészséggel foglalkozó kampánya, a Take care of what’s inside. A márka ezúttal arra összpontosít, hogyan segíthetünk magunkon a folytonos rohanás és a mindenhonnan ránk zúduló túlzo ingerek uralta mindennapokban. A figyelemfelkeltő kezdeményezés egyszerre szólítja meg 11 ország közönségét, a kampány hazai szakmai partnere pedig ezúttal is a Mélylevegő Projekt volt.

DE MIÉRT IS OLYAN NAGY BAJ A TÚLSTIMULÁCIÓ, ÉS MI IS AZ EGYÁLTALÁN?

A túlstimuláció egy olyan pszichozikai túlterheltséget jelentő állapot, amit a minket érő túlzó mennyiségű inger okoz. Negatívan hat egészségünkre, hozzájárulhat a krónikus stressz kialakulásához. Bár nem új jelenség, a digitális korban a korábban tapasztalhatónál jóval intenzívebbé vált, és nem csak az új technológiákra és a közösségi médiára korlátozódik - a modern városi élet a zajjal, a gyors tempóval és az igények, vágyak folytonos felkeltésével szintén hozzájárul ehhez a stresszhez.

És hogy hogyan kezeljük? Hogyan előzzük meg? Az Answear.hu és a Mélylevegő ezekre a kérdésekre próbált választ találni, és egy kis kapaszkodót nyújtani a mindennapokba.

A kampány felületein, a weboldalon, a vásárlók számára küldött tájékoztató anyagokon és a Brain Barral közösen készített podcast adásban a túlstimuláció hátterét, az okokat, következményeket és lehetséges megoldásokat tárja fel az Answear.hu és a Mélylevegő csapata.

"Tudjuk, hogy a jelenséget megszüntetni nem fogjuk tudni, hiszen ilyen világot teremteünk magunk köré, de tudjuk azt is, hogy fontos néha megállnunk, és megkérdezni magunktól, ki irányítja az életünket. A szenvedést fel kell ismerni, és ha ez megtörtént, fontos, hogy kiutat vagy legalábbis pihenőt találjunk magunknak. Ezzel a kampánnyal éppen ez volt a célunk: hogy egy pillanatra megálljunk, és felfogjuk, mi történik körülöttünk"- mondja Sebó Krisztián, az Answear.hu country managere.

Nézd meg az alábbi videót!

_

A Take Care of What's Inside - Túlstimuláció kampány weboldalán is látható, rendezői díjat nyert imázsfilmet a fiatal generációhoz tartozó rendező, Natasha Ivanova készítette el. A mentális jóllét és a belső béke megtalálásának kulcsa a túlzó ingerek korlátozása lehet.

Ha többet szeretnél tudni, és érdekelnek a túlstimulálást ellensúlyozó hasznos technikák, keresd fel a takecare.answear.hu oldalt és hallgasd meg a témát feldolgozó podcastot!

A Take Care of What’s Inside projekt az Answear.hu CSR-stratégiájának fontos eleme, és jelzi, hogy a divatwebáruház hosszú távon elkötelezte magát a mentális egészség fontosságának hangsúlyozása mellett. A sorozat első kiadása 2023. februárjában jelentkezett a szorongás témáját járta körül a Mélylevegő szakmai segítségével. A mostani, túlstimulációt feldolgozó fejezet egy mindnyájunkat érintő jelenséget hoz fókuszba, amiről egyelőre kevés a társadalmi és a szakmai diskurzus.