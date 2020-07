Tudod, mi a különbség a lelki társ, a karmikus kapcsolat, és az ikerláng szerelmek között?

KARMIKUS KAPCSOLAT

Általában életed első kapcsolata tartozik ebbe a kategóriába, és annyi biztos, hogy ez nem lesz egyszerű időszak.

Megtanít számos fontos leckét neked ez a férfi. Olyan dolgokat, amiket szükséges elsajátítanod azért, hogy fejlődj, jobb ember legyél, és rátalálj a céljaidra. De ezt úgy teszi, hogy az sokszor nehéz, lelkileg fájdalmas és megerőltető is lehet. Amikor ezzel a sráccal megismerkedsz, azonnal érezni fogod, hogy ő nem olyan, mint a többiek. Mintha ti már találkoztatok volna, és az az érzésed támad, hogy nektek muszáj együtt lennetek. Mindez abból fakad, hogy a két lélek már ismeri egymást, túl vannak közös élményeken, és azért találkoztak újra, hogy legyőzzétek a problémáitokat. Ha erre képesek vagytok, akkor beteljesül a feladatotok. De a karmikus kapcsolatok nem arról szólnak, hogy ti boldogan éltek, míg meg nem haltok. Bármennyire is nehéz elfogadni, miután megtanultatok egymástól mindent, amit meg kellett, tovább kell lépnetek. Izgalmas szerelem ez, ami jön, megváltoztat, és a végén pedig magadra hagy.

forrás: Unsplash

A LELKI TÁRSAD

Noha akadnak olyan emberek, akik több karmikus kapcsolatot is átélhetnek, a leckék elsajátítása után a következő szint a lelki társ megismerése.

Boldogsággal teli, édes szerelem ez; általában a lelki társad az a személy, akivel megházasodsz és családot alapítasz, hiszen érzed azt az egyedi és megfoghatatlan kötődést. Jól szórakozol vele, és olyan, mintha egy eddig ismeretlen szinten is kapcsolódnátok egymáshoz. Azonban mégis össze lehetsz zavarodva, hiszen a boldog pillanatok mellett a kihívások is jelen vannak. Míg a karmikus kapcsolat azt tanítja meg, hogy hogyan kellene nézned a világot, addig a lelki társ az önismerettel, félelmekkel kapcsolatos leckékre helyezi a hangsúlyt. Dolgozni kezdesz magadon, és látod is ennek eredményét. Sokat segít ebben, hogy ez a személy érdeklődik irántad, és tényleg fontos vagy neki. Egyébként nem csak a párod lehet a lelki társad; mindenkinek több jut belőlük, testvér, barát, rokon képében. De a szerelmi lelki társ a legerősebb közöttük!

forrás: Unsplash

IKERLÁNG SZERELEM

Úgy tartják: egykor a lelkek kettészakadtak, és addig keresik egymást, míg nem találkoznak újra.

Kizárólag egyetlen ikerlángod létezik, ezért is különbözik ez a fajta szerelem a lelki társadtól. Amikor találkozol ezzel a férfival, úgy érzed, hogy már ismered, és bár nem tudod megmagyarázni, miért, de azonnal szereted is őt. Hamar kiderül számodra, hogy milyen sok közös vonásotok van és mennyire hasonlítotok egymásra. Mintha egy tükröt tartana eléd, úgy látod benne a saját jellegzetességeidet és negatív tulajdonságaidat. Mellette azt érzed, hogy egyre jobb verziója vagy önmagadnak, és türelmesebb lettél, mint valaha. De közben annyira intenzív a szerelem, hogy felébreszthet benned különböző félelmeket, amelyekkel nehéz megbirkózni. Az élet csak akkor hozza utadba az ikerlángodat, ha már megtaláltad az egyensúlyt magadban, és elfogadod a hibáidat. Ha ez még hiányzik belőletek, a sors egy időre szétválaszthat titeket. Ám ha ezt már elsajátítottátok, olyan szerelmet élhettek át, amihez hasonlóban még nem volt részetek.

forrás: Unsplash

És ezt tudtad?

Galéria / 6 kép 6 csillagjegypáros, akik egymásnak vannak teremtve Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A cikk először a JOY magazin 2019/06. lapszámában jelent meg.