Tudatos vásárlási szokások, amiket már “fájdalommentesen” bevezettem

Különösebb fokozatosság nélkül ugyanis nem lehet megreformálni hosszú évek berögződéseit, így a hangzatos célt nem tudtam elérni. Viszont sok olyan szokásomra figyeltem fel, amivel apró lépéseként elkezdtem foglalkozni.

Odafigyelek csomagolásra

Tipikusan azok közé a vásárlók közé tartozom, akit egy szép csomagolás teljesen le tud venni a lábáról. A jó design azonban sokszor indokolatlan anyagfelhasználással párosul, ezért úgy döntöttem, kicsit kritikusabb leszek. Azokat a termékeket veszem számításba először, amiről tudom, hogy újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagból készült a csomagolásuk, majd ezek közül választom ki azt, ami a legjobban tetszik (és persze az ára is belefér a keretembe). Szerencsére a Zewa Softis Style újításával a papír zsebkendők között nem kell sokáig válogatnom, így a prémium puhaságról, valamint a mosógépbiztos tulajdonságról sem kell lemondanom. Az ötféle, szemet gyönyörködtető mintában elérhető zsepis dobozok ugyanis 100%-ban papírból készültek – papír a nyitófül és az adagoló nyílás is műanyagról papírra váltott – így kiürülés után rögtön a szelektívbe dobhatóak. Ha az otthonod stílusához passzoló dobozoktól mégsem szeretnél megválni, akkor egy kis kreativitással akár újra fel is használhatod.

Odafigyelek a fenntarthatóságra

Így költözött a fürdőszobámba bambusz fogkefe, emiatt kezdem el bogarászni a tisztítószerek összetevőit és a termékeken feltüntetett tanúsítványokat. Keresem a fair trade és FSC-emblémával ellátott termékeket, hogy tudatosabb döntéseket hozzak. Előbbi ismertebb, azt jelzi, hogy a termék a méltányos gazdálkodás elveit szem előtt tartva készült, utóbbi pedig kifejezetten a papírt tartalmazó termékeket érinti és azt jelöli, hogy alapanyaga felelős erdőgazdálkodásból származik - mint az összes Zewa-termék is.

Mindig van nálam zacskó

Szinte hihetetlen belegondolni, mennyire máshogy zajlott régen egy nagybevásárlás és mennyi fölösleges műanyag zacskót tettem be a kosárba a külön csomagolt paradicsomokkal és banánokkal. Ez az, amiről mára teljesen leszoktam és már a pénztárosokon sem látom a rosszalló pillantásokat, amiért "meztelenül" teszem a zöldségeket és gyümölcsöket a szalagra. Ha valamiért mégis hiba került a rendszerembe és szükségem van zacskóra, figyelek rá, hogy műanyag szemetek szelektív gyűjtőjeként használjam fel.

Nagyon ritkán veszek palackos vizet

Mivel mindig is szerettem a csapvizet, korábban is csak azért volt szükségem palackos verzióra, hogy mindig szem előtt legyen, így ne felejtsek el inni, vagy, ha épp útközben szomjaztam meg. Az erről való lemondás így szintén nem egy bevállalhatatlan dolog, mindössze be kellett szereznem egy kulacsot, ami mindig nálam van és azt töltögetem újra folyamatosan.

Csak indokolt esetekben veszek elviteles kávét

Talán ez a pont okozta számomra a legnagyobb lemondást, mivel imádom a papírpoharas kávé hangulatát. Rá kellett jönnöm azonban, hogy az iroda és a kávézó közötti pár perces útra igen fölösleges ezt a megoldást választani. Ha csak kényelmi szempontból csinálnám így, akkor inkább viszek magammal egy bögrét és csak akkor kérek papír poharat, amikor nincs más lehetőségem.