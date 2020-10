Egyre többen döntenek úgy, hogy nincsen szükségük gyermekáldásra az életük kiteljesedéséhez, sőt, úgy érzik, a boldogságuk képletéhez hozzátartozik a gyermektelenség.

Őket nevezi a szakirodalom tudatos gyermekteleneknek.

Ha már kislányként is komolyan vetted a babázást, és mindig is tudtad, hogy anyuka szeretnél lenni, talán értetlenül állsz a jelenség előtt. De az is lehet, hogy még nem alapítottál családot, és ahogy telik az idő, egyre bizonytalanabb vagy azt illetően, valóban vágysz-e erre. Ha az utóbbi kategóriába tartozol, valószínűleg sokkal könnyebben megérted, miért nyilvánítja valaki gyermekmentes zónává az életét.

Úristen, hogy fér el ott egy baba?!

Hallottad már azt a kifejezést, hogy tokofóbia? Mint minden fóbia, ez is egy nagyon erős félelmet, viszolygást jelöl, méghozzá a terhesség és szülés folyamatától való rettegést. Természetes, hogy a várandós nők valamennyire félnek a szüléstől, Dunát lehetne rekeszteni a fájdalomról és vérfürdőről szóló rémtörténetekkel, és ha valamilyen csoda folytán nem is fárasztják ilyen történetekkel a kismamát, a szülés akkor is megterhelő fizikailag. Illetve az ember lánya mégiscsak egy életet hoz a világra, ez óriási esemény, az óriási eseményekhez pedig természetszerűleg gyakran társul szorongás. A tokofóbia ennél sokkal többről szól, szélsőséges esetben okozhat pánikrohamokat, alvászavart, teljesen felboríthatja az érintett nők mindennapi életét. Enyhébb formában a tokofóbia nem akadályozza a normális életvitelt, azonban belátható, hogyha valakit a hideg kiráz a terhesség alatt átrendeződő szervek gondolatától, nem is beszélve a szülésről, valószínűleg nem érez nagy késztetést arra, hogy keresztülmenjen mindezeken.