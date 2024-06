7 trendi táska, ami csodásan feldobja majd a nyári szettjeidet

Hivatalosan is megérkezett a nyár, szóval végre egy kicsit félretehetjük azokat a ruhákat és kiegészítőket, amiket a hűvösebb hónapokban hordtunk. Ez természetesen a táskákra is igaz: ideje egy kicsit búcsút intened a kedvenc fekete darabjaidnak, és szavazz inkább a színesebb, feltűnőbb (akár merészebb) modellekre, amelyek garantáltan feldobják a nyári szettjeidet.

Mi most összeállítottunk neked egy listát olyan táskákról, amiket bátran felkaphatsz, ha munkába mész, a barátnőiddel koktélozol este, randizol a crush-oddal vagy elutazol pár napra – és persze a fesztiválozókról sem felejtkeztünk el most, hogy elkezdődött az egyik kedvenc szezonunk az évben. Ezekkel biztosan nem lőhetsz félre idén nyáron, ráadásul most kedvezményesen beszerezheted őket a VUCH oldalán.

EMILIA PINK tágas utazótáska

Lecsaptál egy kedvezményes repülőjegyre, hogy egy hétvégére kicsekkolhass a valóságból? Ez a táska tökéletes lehet kézipoggyásznak a gépre.

forrás: VUCH

AMARA SAND városi steppelt hátizsák

Már megvan a bérleted a kedvenc fesztiváljaidra? Szuper, akkor szerezz be egy hátizsákot, amibe elfér a túlélőfelszerelésed - a fényvédőt és a kézfertőtlenítőt például semmiképp se felejtsd ki a táskádból.

forrás: VUCH

GABI MINI PINK mini kézitáska

Íme a tökéletes választás egy romantikus randira!

forrás: VUCH

LAURIE GREY nagy és tágas táska

Az irodába természetesen visszafogottabb darabra van szükséged, de azért nem kell ragaszkodnod a feketéhez így sem - ez a táska például ideális lehet.

forrás: VUCH

EFFIE PINK kis crossbody táska

Bulizni indulsz este a barátnőiddel? Ez a táska feldobhatja a szetted és táncolás közben sem kell a kezedben szorongatnod az állítható crossbody pántnak hála.

forrás: VUCH

PIPPA MINI APRICOT kis pöttyös patentos pénztárca

Ha bulizni mész, éppen elég, ha egy mini pénztárca van nálad, nagyobb úgysem férne el a táskádban - ez szuper modell a nyárra!

forrás: VUCH

GABI DOTTY GREY kézi táska neszesszerrel

Egész nap úton vagy, és több programot is beterveztél? Ehhez a modellhez neszesszer is jár, ha felfrissítenéd magad (és a sminked) napközben.

forrás: VUCH

A táskák már megvannak a nyárra, akkor jöhetnek a programok is?

