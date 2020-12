Őszinte vallomás: Tóth Gabi házassága mégsem olyan tökéletes

A mai, Instagram tökéletes világában egyáltalán nem meglepő, ha néha úgy érezzük, mi nem vagyunk elég jók. Sőt, messzebb megyünk, a kapcsolatunk sem az. A tökéletesen megkomponált páros fotók a tökéletes harmónia látszatát kelthetik, kapcsolatok, amiket még a bezártság sem zilál szét, de ne felejtsük el, hogy minden éremnek megvan az a bizonyos másik oldala is. És vannak, akik nem félnek erről beszélni.

Bár és Krausz Gábor szerelme is sokak fejében úgy élhet, mind a tökéletesség non plus ultrája, hiszen rohamléptekkel haladt előre kapcsolatuk, az énekesnő most saját blogjában írt arról, hogy házasságuk bizony távolról sem kikezdhetetlen.

A mi kapcsolatunk azért elég speciális, mert ugye viszonylag hamar robbant be az életünkbe Hannika. Egy éve voltunk még csak együtt, és bár tartalmas egy év volt, azért még építhettük volna egy kicsit az alapokat, hogy nagyobb biztonsággal elbírja a falakat. Ez alatt azt értem, hogy jobban meg kellett volna ismernünk egymást, hogy milyen a másik a kvázi nyugodt időkben, mielőtt tízesre kapcsoljuk a terhelést.



és férje, – vagy ahogy ő hívja, a Krausz – olyanok, mintha egymásnak teremtették volna őket, ám ez még nem jelenti azt, hogy egy ilyen nagy lángon égő szerelemben minden gördülékenyen menne, ám az énekesnő elmondása szerint nagymamája tanács, vagyis hogy "nem alszunk el haraggal a szívünkben", mindig átsegíti őket a nehéz helyzeteken.

Egyelőre sikerrel vettük az akadályokat, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap egy rózsaszín csillámpóni köd. A kapcsolatunk rengeteget változott az elmúlt hónapokban és változik folyamatosan. Régen soha nem értettem, amikor azt mondták, hogy dolgozni kell egy kapcsolaton. Hát most megértettem. Mert bizony nem mindig elég a szerelem, tenni kell azért, hogy a mindennapok zaja ne furakodjon bele az idillbe.

Jó néha olvasni arról, hogy az idilli képek mellett bizony valaki beismeri, hogy igenis meg kell dolgozni a boldogságért, nem?

