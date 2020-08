Tóth Gabi elárulta, hogyan szabadult meg 27 kilótól

hosszú ideje hangoztatja, hogy mindenki fogadja el magát olyannak, amilyen, hiszen a boldogság valahol az önelfogadásnál kezdődik. Saját bevallása szerint nem sanyargatta magát a szülés óta sem, ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy mennyire csinos az énekesnő, ennek pedig a rajongói is rendre hangot adnak. Éppen ezért Gabi most egy nagyon őszinte posztban válaszolta meg, mi is a fogyásának titka:

Mitől fogytam le? Mi a titkom?

Semmi! Tudjátok mi? Az, hogy mérhetetlen tiszteletet érzek a testem iránt! Egészen Hanni fogantatásától kezdve... az egész terhesség, a szülés... meg persze ami utána jött.. ahogy fogtam azt a pici életet, nem érdekelt a testem! Egy pillanatig nem foglalkoztam sem a változásokkal, sem a plusz kilókkal... nem bántottam a testemet ... én ennek tudom be azt, hogy 27 kilót adtam le, és alakultam vissza erre a formámra... Hálás voltam, hogy nem kell percenként pisilni járnom, hogy nincs savam, hogy nem vizesedek, hogy kapok levegőt! Totálisan elengedtem az önmarcangolást! Most reggel pedig, miközben takarítottam, belenéztem a tükörbe, és ezt láttam...mindig sejtettem, hogy ha sikerül az “én-ről” levenni a figyelmet, akkor a test is és a lélek is tudja végezni a “dolgát”!

Rengetegszer megkérdezik tőlem, hogy mi a titkom...

Én csak hagyom a testemet a maga természetes tempójában haladni és nem csesztetem nap mint nap, hogy “NA MI LESZ MÀR????”

Kérlek benneteket, hogy ne bántsátok magatokat, mert olyan csodákra vagyunk képesek, melyek minden negatívnak hitt változást felülírnak. Minden értünk munkálkodik! Ha szeretetet nem is sikerül sok embernek éreznie a teste iránt, legalább a tiszteletet adjuk meg, és ismerjük el, hogy fantasztikus lények vagyunk🙏🏻✨❤️ ui: a második képen oldalról vagyok fotózva 26 hetes terhesen☝🏻

Bizony, Gabi 27 kilótól szabadult meg, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy igazán jól érzi magát a bőrében, és lássuk be, határozottan látszik is rajta, hogy mennyire boldog és kiegyensúlyozott!

