Tompos Kátya ritka daganatos megbetegedésben szenved: gyűjtés indult a kezelésére!

Mint kiderült egy igen ritka fajtája támadta meg a szervezetét, amelynek kezelésére csak külföldön van lehetőség, illetve szinte minden anyagi tartalékát felemészette, így barátai és a családja segítségével gyűjtést szerveztek neki, hogy esélye legyen a gyógyulásra. A hírre pedig egy emberként fogott össze az ország. Néhány óra alatt hihetetlen sokan csatlakoztak a gyűjtéshez, amit a Fábián Juli Emlékalapítvány közösségi oldalán osztottak meg csütörtökön.

Bár elmondták, hogy a színésznő sokáig kérte őket, hogy a nyilvánosság kizárásával próbáljanak neki segíteni, most azonban elérkezettnek látták az időt, hogy a rajongóktól is segítséget kérjenek. Az alapítvány Szeretünk Kátya címen egy jótékonysági gálát is szervez, amelyet május 25-én, a Szegedi Nemzeti Színházban tartanak. A fellépők között van Udvaros Dorottya, Für Anikó, Hrutka Róbert, Dolhai Attila, Falusi Mariann. A bevétel teljes mértékben Kátya gyógykezelési alapjába kerül.

A magyar színházi és zenei élet ismert szereplői sorra csatlakoztak a Tompos Kátyáért indult kezdeményezéshez. A színésznő kezelésére indult gyűjtést megosztotta követőivel többek között: Csonka András, Ábel Anita, Peller Mariann, Ullmann Mónika, Wolf Kati, Kiss Ramóna, Nagy Sándor, Balázs Andiés Jordán Adél.

Vannak korai jelek, amelyekből könnyebben felismerhetjük a rákot!

Galéria / 8 kép A rák 8 korai jele, amit sokan nem ismernek: a köhögés és az állandó fáradtság is figyelmeztető tünet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria