Szóhoz sem jutunk! Tom Felton élő filmestet szervezett a rajongóknak

A színész mostanában sokat nosztalgiázik, ugyanis pár hete egy Harry Potter találkozót sikerült megszerveznie az első rész 19. évfordulója alkalmából, most pedig a rajongókat hívta meg egy közös filmezésre egy élő Instagram videón keresztül. Felton annyira izgatott volt a filmest miatt, hogy még egykori kollégáinak is rosszul mondta a nevét miközben a filmről mesélt. Sőt, a film egyik jelenete is nagy hatással volt rá.

Pontosabban az a rész, amikor Harryt ott hagyják a Dursley család küszöbén. Tom nemrég múlt 33 éves, de állítása szerint a mai napig boldogan emlékszik vissza a forgatásokra és a színészkollégáira is, akik közül Emma Watsonnal barátság is szövődött kettőjük között. Bár voltak bizonyos pillanatok, amikor Malfoy karaktere miatt sokan bántották és csúfolták, ma már úgy érzi, hogy sokan képtelenek voltak a színészeket és a karaktereket elválasztani egymástól és mindenki azt hitte, hogy a hiteles játéka miatt ő maga is olyan mint a gonosz varázslótanonc.

A színész a videó végén megígérte, hogy tartani fog még ilyen esteket és nagyon örül, hogy 20 évvel később is ennyi embert érdekelnek a Harry Potter-filmek.

