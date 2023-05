Nem fogod elhinni, milyen szerepe lesz Tom Cruise-nak Károly király koronázásán

Korábban az volt a megválaszolatlan kérdés, hogy vajon Harry herceg és Meghan Markle ott lesznek-e a koronázáson. Azóta kiderült, hogy Meghan Markle otthon marad Archie születésnapja miatt, Harry herceg azonban az Egyesült Királyságba utazik, hogy támogassa az apját élete legfontosabb napján. Harry hercegnek azonban semmilyen hivatalos szerepe nem lesz a koronázáson.

Szépen lassan az is tisztázódik, hogy milyen programokkal készülnek a koronázás során és kik lesznek a sztárfellépők.Bár a pletykák szerint sokan visszautasították a fellépés lehetőségét, végül összeállt a sztárvendégek listája. A koronázás utáni koncerten fellép a Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings és Alexis Ffrench.

A koronázást háromnapos ünnepségsorozat kíséri, aminek egyik fő attrakciója lesz a május 7-én, vasárnap esedékes nagyszabású koncert. A koncertet a windsori kastély óriási parkjában tartják, az eseményt összesen 20 ezren tekinthetnek meg a helyszínen.

A The Sun már februárban megerősítette, hogy is meghívást kapott a koronázásra és esze ágában sincs visszautasítani. A színész nemcsak, hogy királypárti, de évek óta szoros kapcsolatot ápol Vilmos herceggel és Katalin hercegnével is. A pletykák szerint a koronázás hétvégéjére még a Mission Impossible forgatását is leállítják azért, hogy Tom ott tudjon lenni a koronázáson.

Most pedig az is kiderült, hogy különleges szerepet is kapott az eseményen. III. Károly koronázási koncertjén -t is láthatjuk majd fellépőként, méghozzá egy előre felvett videóban, amiben kevésbé ismert, izgalmas információkat fog elárulni a királyról. Hogy pontosan milyen formában történik majd mindez, az május 7-én kiderül!

